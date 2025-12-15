Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzleri Ela Rümeysa Cebeci ve Merve Acet ile birlikte gözaltına alındığı söylenen Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara ateş püskürdü.

"SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?"

Gözaltına alınmadığını ve uyuşturucu operasyonuyla alakasının olmadığını ifade eden Hande Sarıoğlu, "Siz kafayı mı yediniz, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ciddi bir dosyayla alakalı nasıl bu kadar iftira dolu haberler yapabiliyorsunuz! Adımı adice yaptığınız haberlerden derhal çıkarın" ifadelerine yer verdi.

"HAYATIMDA UYUŞTURUCUYLA İŞİM OLMADI"

Açıklamasında özel hayatına da değinen Sarıoğlu, hayatı boyunca sigara ve alkol kullanmadığını, uyuşturucu maddelerle herhangi bir bağının bulunmadığını belirtti. Uzun yıllardır spor, magazin ve haber alanlarında görev yaptığını hatırlatan Sarıoğlu, mesleki ve kişisel itibarına zarar verildiğini savundu.

İşte Hande Sarıoğlu'nun açıklaması;

"Hepimiz elzem bir konu dahlinde ifadeye çağrılabiliriz. Kaldı ki ben 5 Aralık cuma günü aranıp çağrıldığımda, Ankara'dan kendim uçağa bindim, geldim, yarım saat bilgime başvuruldu, çıktım yemeğe gittim yahu. 8 Aralık Pazartesi de işimin başındaydım. Hakkımda bir suçlama olsaydı, sağlık kontrolü yapılsaydı falan ben işime dönebilir miydim, ekrana çıkabilir miydim, derhal son verilirdi işime. Gram beyniniz yok mu, bunlar belgeli işler, yahu bu kızla alakalı bir görüntü bir resmi haber de görmedik hiçbir yerde, spikeriz diye, alakamın olmadığı bir dosyaya adımı nasıl karıştırabilirsiniz. Bi doğrusunu öğrenin! Hakkımda haber ve yorum yapan kim varsa, hepinizin ssleri ve linkleri alındı, tek tek işlem başlatıyorum. Sizin yapacağınız habere tüküreyim.

Ha bu arada Allah ve beni tanıyanlar şahidimdir, ben hayatı boyunca sigara içmemiş, evinde arabasında dahi içirmemiş, o kullandığınız elektronik bilmem neler de dahil olmak üzere işim olmamış, alkol kullanmayan bir insanım yahu.

Hem spor, hem magazin, hem haber sunmuş bir sunucu spiker olarak her camiadan insan tanırım ve onlar da beni çok iyi tanırlar. Siz beni tanımayan insanlar noluyorsunuz ulan, benim karakterimin gramı etmeyecek, insan diye ortalarda dolaşan vasıfsızlar, bi ülkecek teste girseniz, o telefonlarınız toplansa, ne alavere dalavereler çevirdiğiniz bi ortaya çıksa, insan içine çıkamayacak karaktersizlersiniz, kendinizle karıştırmayın beni, ben alayınıza fazla gelirim. Benim delikanlılığıma beton yetmez. Beni ne bir erkekle ne de bir kadınla karıştırmayın. Hepiniz içinizdeki pisliğinizde boğulun."