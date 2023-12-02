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Hande Erçel, 1. yıllarını romantik bir notla kutladı! Hakan Sabancı sadece kalple karşılık verdi

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Güzel oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ilişkisinin birinci yılını "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" sözleriyle kutladı. Sabancı ise Erçel'in romantik kutlamasına sadece kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, 1 yıldır genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini zaman zaman göz önünde yaşayan ikili, birlikteliklerinin 1. senesi kutladı.

SADECE KIRMIZI KALP KOYDU

31 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Hakan Sabancı ile pozunu yayınlayarak 1. yıllarını kutlayan Hande Erçel, "En sevdiğim tüm anılarım seninle, daha fazlasını biriktirmek için de sabırsızlanıyorum" notunu yazdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hakan Sabancı ise sadece Erçel'in paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak kırmızı kalp emojisi ekledi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hakan Sabancı Hande Erçel Magazin Haberler

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