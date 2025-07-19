Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılık iddialarına boşa çıkardı

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı "Aşkı Hatırla" dizisindeki cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen ikili Sabancı ailesinin de akıllarında pek çok soruyu beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz yıl birlikte rol aldıkları "Rüzgara Bırak" filminden sonra bu kez Disney+'ta yayınlanan "Aşkı Hatırla" dizisiyle gündemde olan Erçel ve Arduç, yayınlanan sevişme sahneleriyle sosyal medyada büyük etki bırakmıştı. Bu cesur sahnelerin üzerine, kulislerden sızan bilgilere göre Hande Erçel'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesi oldukça rahatsız olup, Hakan Sabancı ile yapmış olduğu bir görüşmede keskin bir uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü.

Bu gelişmenin ardından Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisi arasında soğuk rüzgarlar esmiş hatta çiftin bir süre görüşmediği magazin kulislerinde konuşulan en güçlü iddialar arasındaydı. Şimdi ise Hande Erçel ve Hakan Sabancı Lübnan'da gerçekleşen Elie Saab'ın oğlu Celio Saab'ın Lübnan'daki düğününe katıldı. Düğünde birlikte dans eden ikili böylece ayrılık iddialarını yalanlayarak rafa kaldırmış oldu.