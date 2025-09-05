Hande Erçel ve Barış Arduç'un evlilik sahnesi paylaşıldı

Hande Erçel ile Barış Arduç'u üçüncü kez bir araya getiren atv'nin yeni dizisi "Aşk ve Gözyaşı", ekran yolculuğuna başlamak için gün sayıyor. Kore yapımı "Queen Of Tears" dizisinden uyarlanan proje, büyük bir aşkın iniş çıkışlarını gözler önüne serecek.

KORE'DEN TÜRKİYE'YE UYARLANAN AŞK HİKÂYESİ

Dizide, Hande Erçel "Meyra", Barış Arduç ise "Selim" karakterine hayat veriyor. Büyük bir aşkla evlenip boşanma aşamasına gelen Meyra ve Selim'in hikâyesi, hem duygusal yoğunluğu hem de görsel zenginliğiyle izleyicilere güçlü bir deneyim yaşatacak. Yapım, orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine özel sürprizlerle de fark yaratmayı hedefliyor.

BOĞAZ'DA MASAL GİBİ DÜĞÜN SAHNESİ

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda, Hande Erçel'in gelinlik, Barış Arduç'un ise damatlık giydiği fotoğraflar yayınlandı. Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün sahnesine dair kareler, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı, "Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisinin düğün sahnesinden fotoğraflar yayınlandı. Boğaz'da masal gibi düğün: 'Aşk ve Gözyaşı' kadrosu görkemli sahnede buluştu. Sezonun en masalsı düğünü Boğaz'da yaşandı… Aksel ve Keskin ailesinin mutlu anlarına siz de şahitlik edin istedik."

YENİ SEZONUN EN ÇOK KONUŞULACAK DİZİLERİNDEN

Romantik hikâyesi, güçlü kadrosu ve etkileyici görsel dünyasıyla "Aşk ve Gözyaşı", yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler, Meyra ve Selim'in inişli çıkışlı aşk yolculuğunu merakla bekliyor.