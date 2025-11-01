Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Eylül ayı başında iş insanı Hakan Sabancı ile üç yıllık ilişkisini noktalayan Hande Erçel, ayrılığın ardından tüm enerjisini kariyerine yöneltti. Son dönemde hem dizisi hem de uluslararası iş birlikleriyle adından söz ettiren Erçel, bu kez evinden yaptığı renkli paylaşımla gündeme geldi.

DAVİD BECKHAM'LI TANITIM FİLMİNDE ROL ALDI

'Aşk ve Gözyaşı' dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu, kısa süre önce İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile birlikte Katar Turizm Bakanlığı için hazırlanan tanıtım filminde yer aldı. Çekimlerin Doha'daki Hamad Havalimanı'nda tamamlandığı projede Erçel'in profesyonel performansı uluslararası basında da yankı buldu.

"MAX PARTİ ANLAYIŞIM"

Yoğun iş temposunun ardından daha sakin bir yaşam tercih eden Erçel, son olarak Cadılar Bayramı'na özel yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada manşetlere taşındı. Evinde mavi peruk takarak dondurma yediği bir anı paylaşan oyuncu, gönderisine "Max parti anlayışım" notunu ekledi.