Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu
Güncelleme:
Hande Erçel, Hakan Sabancı ile üç yıllık ilişkisini eylül ayında noktaladıktan sonra kariyerine odaklandı. "Aşk ve Gözyaşı" dizisiyle yeniden ekranlara dönen oyuncu, Cadılar Bayramı'na özel paylaştığı mavi peruklu ve dondurmalı pozuyla gündem oldu. "Max parti anlayışım" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Eylül ayı başında iş insanı Hakan Sabancı ile üç yıllık ilişkisini noktalayan Hande Erçel, ayrılığın ardından tüm enerjisini kariyerine yöneltti. Son dönemde hem dizisi hem de uluslararası iş birlikleriyle adından söz ettiren Erçel, bu kez evinden yaptığı renkli paylaşımla gündeme geldi.

DAVİD BECKHAM'LI TANITIM FİLMİNDE ROL ALDI

'Aşk ve Gözyaşı' dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu, kısa süre önce İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile birlikte Katar Turizm Bakanlığı için hazırlanan tanıtım filminde yer aldı. Çekimlerin Doha'daki Hamad Havalimanı'nda tamamlandığı projede Erçel'in profesyonel performansı uluslararası basında da yankı buldu.

"MAX PARTİ ANLAYIŞIM"

Yoğun iş temposunun ardından daha sakin bir yaşam tercih eden Erçel, son olarak Cadılar Bayramı'na özel yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada manşetlere taşındı. Evinde mavi peruk takarak dondurma yediği bir anı paylaşan oyuncu, gönderisine "Max parti anlayışım" notunu ekledi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızırzop:

millete örnek olanlara bakın hele

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"UTANMA İMANDAN GELİR" Hz. Muhammed (s.a.v) ........ ayrıca, görünen o ki, kimse bu ZAVALLIYA "göğüslerini açmamayı" öğretmemiş !!!........

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
