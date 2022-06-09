Hamilelik ve doğum videolarından dolayı soruşturma başlatılan trans fenomen Mükremin Gezgin, sessizliğini bozdu - Haberler

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Hamilelik ve doğum videolarından dolayı soruşturma başlatılan trans fenomen Mükremin Gezgin, sessizliğini bozdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Aylardır hamile olduğunu söyleyerek videolar çeken ve önceki akşam bir hastanede doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. TikTok hesabı kapatılan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor" dedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, önceki gün bir hastanede kucağında bebekle video yayınlayıp doğum yaptığını iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomene tepkiler yağmaya devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TikTok'ta paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca izlenen Mükremin Gezgin'in sosyal medyaya damga vuran görüntülerinin ardından ilk hamle geldi. TikTok'a koyduğu son videoda bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan ve küçük bir bebeği elinde tutan Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

MÜKREMİN GEZGİN'DEN İLK AÇIKLAMA

TikTok hesabı kapatılan Mükremin Gezgin, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Benim nasıl bir kişiliğe sahip olduğum sizi ne kadar ilgilendirebilir ki? O kadar kadın cinayeti, çocuk katili oluyor. Onlara sesiniz çıkmıyor da gücünüz bana mı yetiyor? Beni seven bu halimle bile seviyor, saygı gösteriyor. Sizin saygınız sizin kadar. Arkadaşlar cidden yapmayın artık dayanamıyorum" dedi.

Hamilelik ve doğum videolarından dolayı soruşturma başlatılan trans fenomen Mükremin Gezgin, sessizliğini bozdu

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (9)

Hakan Arslanoglu:

Mükremin Abi yakışmadı sana..

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RAMAZAN T.:

'fenomen'' mi? lastikden ne ara fenomen oldu.bi yetenek olmayınca tiktok dan parayı kazanmak için hamile gibi dolaştı etrafta.

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Halil çağrı Çevik:

Bu ülkeye teknoloji yaramadı bel altinina giti gençlerin anlayışı

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