Hamile zannettiği eşi dönerciye kaçan adam Müge Anlı'da isyan etti: Aşerdiğini düşünmüştüm, adama gidiyormuş

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Ferdi Özer, 27 yaşındaki eşi Esra Hanım'ın 16 Nisan'da Balıkesir'de kayıplara karıştığını söyleyerek yardım istedi. Genç kadının çocuğu olmadığı için üzüldüğü bu nedenle de hamilelik yalanı söylediği ortaya çıktı.

HER GÜN GİTTİĞİ DÖNERCİYE Mİ KAÇTI?

Hamilelik yalanı söyleyerek bebek alışverişi yapmaya başlayan Esra Özer'in kilo vermesi gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Esra Hanım'ın bir gün evden çıkıp bir daha dönmediğini belirten Ferdi Özer "Eşimin, aşerdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum" diyerek Hasan adlı dönerciye kaçtığını ileri sürdü.

"KIZIMIN ÇOCUĞU OLMADIĞI İÇİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Kızının eşi işe gittikten sonra eşyaları ve elektrik süpürgesini alarak evden kaybolduğunu söyleyen anne ise, Esra Hanım'ın çocuğunun olmadığı için psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü. Kızının anne olmak için uğraştığını söyleyen anne, "Devamlı 'Doktora gidelim anne, tahlil yaptıralım' diyordu. 4 yıl uğraştı. Bir gün kalktığımda 'Ben hamileyim' dedi. Ben 'Ona sıkıntı yapma bir gün olur' diyordum" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEYLERDEN ŞÜPHELENDİĞİM İÇİN UYARMAYA ÇALIŞTIM"

Ferdi Bey'in "Bir şeylerden şüpheleniyordum. Onu uyarmaya çalıştım. Israrla gittiği bir yer vardı" demesi üzerine konuşan Müge Anlı ise durumu şu sözlerle özetledi: "Esra 4 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Sonra bir gün hamile olduğunu söyleyerek geliyor. Hatta beşik falan da alıyorlar. Ama kayıplara karışan Esra'nın aslında hamile olmadığı anlaşılıyor. O aslında biraz toplu bir kadın. Hatta fotoğraflar filan çektirmiş. Hamile kıyafetleri giyip karnının fotoğrafını çekmiş. Kaybolduktan sonra, siz Nazlı'ya gitmişsiniz. Nazlı da 'Esra'yı aramayın. O, benimle aynı dönercide çalışan Hasan Şahin ile gitti. Sürekli bizim dükkana geliyordu. Hatta düşük yaptı. Size de söylemekten korktu. Bu yüzden kaçmış olabilir' demiş."