Hamile Olan Gupse Özay'ın Son Hali! Arif Hür Paylaştı... İşte Aldığı Kararlar!

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında Çeşme'de evlendi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği ortaya çıktı.

Snob Magazin'den Arif Hür, bebek bekleyen Gupse Özay'ın son halini paylaştı. Hür, Özay'ın hamile olduğunu öğrendikten sonra yeme-içme hususunda aldığı kararları da açıkladı.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Ekranların sevilen oyuncusu Gupse Özay'ın anne olacağı yönündeki haber magazin gündemine bomba gibi düştü. 6 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali merak ediliyordu. Özay'ın son haline ulaştım. Meslektaşı Songül Öden ile tekne gezintisine çıkan ünlü oyuncuya hamileliğin yaradığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Öte yandan anne olmak için geri sayıma geçen Gupse Özay, yeme-içme hususunda da radikal kararlar almış. Özay, asitli içecekleri, şarküteri ürünlerini, GDO'lu gıdaları, yüksek şeker ve basit karbonhidrat içeren ürünleri tüketmeyi bırakmış.

Anne olacağı için büyük bir heyecan yaşayan Gupse Özay, daha çok organik sebze, meyve ve ev yemekleri tüketiyormuş. Barış Arduç da gözü gibi baktığı eşinin bir dediğini iki etmiyormuş..."

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, 1984'te doğdu. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı. TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

Gupse Özay, 2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile evlendi.

Gupse Özay Filmografi

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Ters Yüz (2015) Üzüntü (Seslendirme)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) Yeliz (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Tatlım Tatlım (2017) Tatlım

Deliha 2 (2018) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı ve yönetti)

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

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