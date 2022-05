Hamile Kalmak İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Duyanlar Şaştı Kaldı! - Haberler

Hulu'da yayımlanan The Kardashians'ın son bölümünde yeni evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çiftinin evliliği masaya yatırıldı. 3 çocuğu olan Kourtney Kardashian, Travis Barker ile yeniden çocuk yapmak istiyor. Kourtney Kardashian bunun için çok çabaladığını açıklayarak kendisine yapılan tavsiyeleri programda anlattı.

İLGİNÇ TAVSİYELER

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, The Kardashians'ın son bölümünde doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemeye istekli görünüyorlardı. 43 yaşındaki yıldız riskli bir vajinal buhar seansı da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denediğini söylerken kendisine gelen ilginç tavsiyeleri de anlattı.

BİLİMSEL GEÇERLİLİĞİ YOK

Son yumurta kurtarma girişimi de başarısız olunca dokuları toksinlerden arındıran 3000 yıllık bir pratik olduğu bilinen Panchakarma pratiğini denemeye karar verdiler. Ama bu garip pratiğin bilimsel bir geçerliliği yoktu hatta birçoğu bunun tehlikeli olabileceğine bile inanıyordu. Kourtney 10 yıl önce de arınmayı deneyimlemişti ve denemedikleri başka bir seçenek kalmadığından Travis de buna açıktı.

BUHAR DENEMESİ YAPTI

Kourtney, herhangi bir faydası olduğuna dair tıbbi bir kanıt olmamasına rağmen, şifalı otlarla dolu buharlı su üzerinde çıplak oturacağı vajinal buharı denemeye karar verdi. İkili bunun için bir merkezde buhar denemesi yaptı.

Bu süreçte cinsel ilişkiye giremeyeceklerini duyan çift zor anlar yaşadı. Barker bir hafta boyunca eşiyle seks yapmadığı için gergin görünse de tavsiyelere uymakta kararlı olduğunu söyledi. Barker "Seni seviyorum, senin için her şeyi yaparım" dedi.

"SPERM İÇMEMİ TEŞVİK ETTİ"

Kourtney ise programda bir 'doktorun' ona Travis'in 'A sınıfı' spermi olduğunu söylediği son randevularını anlattı. Yine de tıbbi tavsiyesi şüpheli görünüyordu, çünkü onu Travis'in spermini "haftada dört kez" içmeye teşvik etmişti.

Kourtney Kardashian Kimdir?

Kourtney Mary Kardashian (18 Nisan 1979) Amerikalı kıyafet perakendecisi ve televizyon kişiliği. En çok Keeping Up with the Kardashians adlı reality show'a çıkması ile bilinmektedir. Khloé Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşidir. Ermeni, İskoç ve Hollanda asıllıdır.

Travis Barker Kimdir?

Travis Landon Barker (d. 14 Kasım 1975), Amerikalı müzisyen ve yapımcı. Rock grubu Blink-182'nun davulcusu olarak bilinir.

