Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı - Haberler

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı
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Yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel, yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan şarkıcı, mini bikinisiyle verdiği pozunu "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notuyla paylaştı.
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor.
HAVUZ BAŞINDA BİKİNİLİ POZ
Boşandıktan sonra kendini işine veren Görgüzel bu kez de, havuz başı pozuyla yeniden gündeme geldi. Yakın arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Selen Görgüzel siyah mini bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkaran Görgüzel paylaşımına "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notunu düştü.
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