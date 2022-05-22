Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel, yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan şarkıcı, mini bikinisiyle verdiği pozunu "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notuyla paylaştı.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor.

HAVUZ BAŞINDA BİKİNİLİ POZ

Boşandıktan sonra kendini işine veren Görgüzel bu kez de, havuz başı pozuyla yeniden gündeme geldi. Yakın arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Selen Görgüzel siyah mini bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkaran Görgüzel paylaşımına "Oh be, yavaştan sezonu açalım o zaman" notunu düştü.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, mini bikinisiyle yaz sezonunu açtı

Haberler.com - Magazin

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title