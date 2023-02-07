Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber olan şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in enkaz altında kalan kuzeni kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Haluk Levent'in kuzeni de depremde göçük altında kaldı.

"KUZENİM KURTARILAMADI"

Çalışmaların ardından enkaz altındaki Levent'in kuzeni Güven Dönbak kurtarılamadı. Twitter hesabından kuzeninin fotoğrafını yayınlayarak kahreden haberi duyuran şarkıcı, "Ah ya ah! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afetzedeler için seferber olan Haluk Levent, kısa sürede milyonlarca lira bağış topladı. Tüm ekiplerini deprem bölgesine yönlendiren Levent, depremzedeler için 3000 konteyner kurmaya hazırlanıyor. Depremden etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'a giden Levent, yarın da diğer şehirlerin valilikleriyle görüşecek.