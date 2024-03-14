Üye Girişi
Haberler

Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına yanıt verdi

Güncelleme:

Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, hayatının film olacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent, hayatının sadece 2004 yılında Transtrakya projesiyle sınırlı olduğunu belirtti.

Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in hayatının film olacağı iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Levent paylaşımında şunları ifade etti:

"Hayatım film olmuyor. 2004 yılında Transtrakya projesi vardı. TBMM 'ye gelmişti. Proje onaylansaydı Kırklareli sahilinden Keşan sahiline kadar petrol boru hatları döşenecekti.

Bu projeye karşı halk örgütlenmesinin o günlerdeki kara mizah çalışması bu. Hayatımdan 15 günlük kesit"

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Haluk Levent Ahbap Sanat Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Orhangazi adayı Halit Güray Ülker kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Orhangazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Orhaneli adayı Emirhan Kayan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Orhaneli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Nilüfer adayı Nilüfer Akçakoca Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Nilüfer belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mustafakemalpaşa adayı Özlem Bayraktar kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mudanya adayı Mine Norşon kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Mudanya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kestel adayı Yasemin Bahar kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Kestel belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Keles adayı Gökhan Tosun kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Keles belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karacabey adayı Yasemin Tuna kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Karacabey belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İznik adayı Ali Bayer kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa İznik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İnegöl adayı Onur Metinbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa İnegöl belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Harmancık adayı Mehmet Ferdi Ayaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Harmancık belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gürsu adayı Cenk Cenkçiler kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Gürsu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gemlik adayı Mustafa Yavuz kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Gemlik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Büyükorhan adayı Talha Akçay kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Büyükorhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Susurluk adayı Mehmet Sesiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Susurluk belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title