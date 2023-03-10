Haluk Levent, depremde ailesinin tümünü kaybeden genci işe aldı

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesindeki çalışmalarına devam eden Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden bir gence sahip çıktı. Genci yardımcısı olarak işe alan Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ahbap'ta 2 depremzede kardeşimize istihdam sağlayacağız. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerine yardım götüren şarkıcı Haluk Levent, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

"DEPREMZEDELERE İSTİHDAM SAĞLAYALIM"

Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden bir gence sahip çıktı. Gençle çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak kurumlara istihdam konusunda çağrı yapan Haluk Levent, "Ailesinin tümünü depremde kaybeden Cemil Yurtseven kardeşimle buluştuk. O artık benim kardeşim. Yardımcım olarak işe başladı. Ahbap'ta da 2 depremzede kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır. Haydi" ifadelerini kullandı.