Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetten etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdı - Haberler

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Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetten etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Haluk Levent, Ahbap Derneği ile afetten etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdı

Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent, çıkan yangınların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangın ve sel gibi afetlerden zarar gören vatandaşlara destek için ayırdıkları parayı açıkladı. 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik" ifadelerini kullandı.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım eden başarılı şarkıcı Haluk Levent, son zamanlarda artış gösteren sel ve yangın felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti.

7,5 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDILAR

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afetlerden etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" dedi.

Haluk Levent, AHBAP Derneği ile afetten etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdı

Haluk Levent, AHBAP Derneği ile afetten etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdı

Haluk Levent, AHBAP Derneği ile afetten etkilenen vatandaşlar için 7,5 milyon TL bütçe ayırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Haluk Levent Magazin Haberler

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