Haluk Bilginer... SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI!

Önceki akşam 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununda sahnede fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer, taburcu olduktan sonra seyircisinin karşısına çıktı. Bilginer, sahne sonrasında sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Haluk Bilginer, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay alarak dün akşam 'Kundakçı' oyunuyla yine Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu.

Bilginer, sahne çıkışında arabasının içinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Usta oyuncu, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi. Tedbir amacıyla tiyatro salonu önünde bir ambulans bekledi.