Haluk Bilginer'in Covid-19 haberleri yalanlandı

Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığına dair çıkan haberler, Oyun Atölyesi tarafından yalanlandı. Oyuncunun menajeri ve Oyun Atölyesi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak Haluk Bilginer'in sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin usta oyuncularından Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığına dair çıkan haberler, Oyun Atölyesi tarafından yalanlandı.

Oyuncunun menajeri ve Oyun Atölyesi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak Haluk Bilginer'in sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama, oyuncunun sevenlerini rahatlatırken, Bilginer'in sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı.