Halil Ergün... SETTE YAPIMCISI OKTAY ÖNDEŞ'İ AĞLATTI...

Başrollerini Halil Ergün ve Erkan Petekkaya’nın oynadığı “Dedemin Gözyaşları” filminin yapımcısı Oktay Öndeş iki usta ismin hem yapımcısı hem de rol arkadaşı olmanın gururunu yaşadığını söyledi....

İlk sinema yapımcılığı deneyiminde büyük ustalarla çalışan iş insanı Oktay Öndeş, "Dedemin Gözyaşları" filminin setinde özellikle Halil Ergün'ün performansını izlerken ağladığını dile getirdi.

Başrollerinde usta oyuncu Halil Ergün'le Erkan Petekkaya'nın yer aldığı, kadrosunda Turgay Tanülkü, Cem Kılıç, Aliye Uzunatağan ve Ali İpin gibi isimlerin de yer aldığı "Dedemin Gözyaşları" filmine rol de alan Oktay Öndeş, "Sinemaya olan sevdam beni yapımcılığa götürdü. Sinema sektöründe büyük prodüksiyonların ortaya çıkması için bu işe para yatıracak yapımcılara ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için sinema sektörüne girdim. İlk filmimizde büyük ustaların yapımcısı olmak da bana gurur verdi, onlarla birlikte aynı sette oyuncu olarak yer almak da ayrı bir heyecandı" dedi.

Oktay Öndeş bundan sonraki çalışmalarında yine büyük oyuncularla çalışacağının sinyallerini verirken

"Basit bir komedi filmi de yapabilirdik ama risk aldık. Böyle dokunaklı hikayelerin sinemaya aktarılması gerekiyor. Bundan sonraki yapımlarda da aynı çizgimiz devam edecek" dedi.