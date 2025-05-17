Hakan Yılmaz Babasını Kaybetti

Hakan Yılmaz Babasını Kaybetti
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Sıcak Büfe filminde yer alan Hakan Yılmaz, babasını kaybettikten sonra yaşadığı zorluklara rağmen çekimlere devam etti. Ölüm haberini sette öğrenen Yılmaz, babasını son yolculuğuna uğurladı.

'SICAK Büfe' ile sinemaseverleri kahkahaya boğan Hakan Yılmaz'ın film çekimleri sırasında babasını kaybettiği ortaya çıktı. Setteyken ölüm haberini alan başarılı oyuncu, babasını son yolculuğa uğurladı. İstanbul'da gerçekleşen çekimlerin ikinci gününde Bodrum'da yaşayan babası Necati Yılmaz'ı organ yetmezliği nedeniyle kaybeden Hakan Yılmaz, "Tam filmin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Çok acayip bir andı" diye konuştu.

'BİR BAKTIM BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI GELİYOR'

Yaşadığı büyük acıya rağmen profesyonelliği elden bırakmayan Hakan Yılmaz, önce film çekimlerini tamamladı, sonrasında Bodrum'da vefat eden babasının cenaze törenine katıldı. Sevilen oyuncuyu bu zor gününde arkadaşları ve aile dostları yalnız bırakmadı. Saba Tümer'in programına konuk olan Hakan Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. Sonra bir arkadaşım aradı, 'Başın sağ olsun' dedi. Babamı da bekliyorduk, hastaydı. Ondan sonra 'Ne yapacağım ben' dedim. Set de var. Sahneler, çekim. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Hayatımda ilk defa bu kadar yakın birini kaybettim. Yakınlarım sette olduğumu bildiklerinden aramak için öğle arasına denk getirmeye çalışmışlar."

'BABAMI KAYBETMEK BANA TRAVMA OLDU'

Hakan Yılmaz, Sıcak Büfe ekibinin o süreçte kendisine verdiği desteğe ilişkin şunları söyledi:

"Babamı kaybettiğimde yönetmenimiz Serdar Gözelekli, 'Abi hemen stop edelim' dedi. Sağ olsunlar hemen uçak ayarladılar. Dedim ki, 'Birkaç sahne daha çekebilir miyiz?' İki sahne daha çektim, ondan sonra gittim. Bu çok acayip bir şey. Babamı yerine teslim edip döndüm. Babamı kaybetmek bana travma oldu."

KOMEDİNİN SEVİLEN YÜZLERİ BİR ARADA

D Media imzalı 'Sıcak Büfe'de Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan birbirine taban tabana zıt iki kardeşi canlandırıyor. Filmde ikiliye Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor.

15 Mayıs'ta Azerbaycan'da, 16 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona giren Sıcak Büfe, 22 Mayıs'ta Avrupa'da sinemalarda olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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