Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında program yapan Hakan Ural'ın evine giden polisler, hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti. 2022 yılında yaptığı bir yorumdan dolayı hakkında gözaltı kararı bulunan Ural'ın emniyete götürüldüğü ileri sürüldü. Kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandıran şarkıcı, yaptığı açıklamada gözaltında olmadığını söyledi.

X hesabından açıklama yapan Hakan Ural, hakkındaki gözaltı iddiasını yalanlayarak"Arkadaşlar gözaltında filan değilim. Aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum. Alnımız ak, başımız dik. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.