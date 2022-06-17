Hakan Ural, eski patronu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Ondan gerçekten kelimesini alırsanız konuşamaz

Kanal D ekranlarında Nur Tuğba Namlı ile Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bazı kişilerin konuşamadığını söyleyen Ilıcalı, Acun Ilıcalı'yı da hedef aldı.

ELEŞTİRİLERE SERT BİR DİLLE CEVAP VERDİ

Uzun süredir her söylediğinin yanlış yerlere çekilerek linç edildiğini söyleyen Ural, dünkü canlı yayında eleştirilere cevap verdi. 'Asker kaçağı' olarak suçlandığını söyleyen ünlü isim, "Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van'da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki 'Hakan askerlik yapmadı' diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok" dedi.

"ACUN 'AÇIKÇASI' KELİMESİ OLMADAN KONUŞAMAZ"

Ural bugünkü programda ise eski patronu Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. 25 yıldır içinde olduğu medya sektöründe yıllarca sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın konuşamadığını söyleyen Ural, "Acun'a de ki 'açıkçası' kullanmadan konuş de, konuşamaz. Böyle kalır... Çok var öyle insan bu arada, görüyorum. Açıkçasıyı çıkar cımbızla, mesela bir cümle kurdu diyelim; 'Ben bugün açıkçası yarın geldim, gittim. İşte topu da aldım gittim.' Desen ki, şu açıkçasını çıkarttım buradan. Sen yine aynı cümleleri kur. Ne fark edecek? Hiçbir şey... 'Açıkçası' dediğin şeyi söylememen gerekiyor. Yani 'açıkçası, hadi neyse' dersen yani açık açık söylemek istemiyorsun... Ama hem açıkçası deyip hem konuşmak çok garip değil mi? Zaten konuşuyorsun oğlum" ifadelerini kullandı.

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