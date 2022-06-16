Hakan Ural, son zamanlarda hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi: Ölümü göze aldım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Ural, son zamanlarda hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi: Ölümü göze aldım

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:

Hakan Ural son dönemde kendisine yönelik yapılan eleştirilere canlı yayında cevap verdi. Söylemediği konular üzerinden de tepki çektiğini belirten Ural, "Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır" şeklinde konuştu.

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin konuştu.

Hakkında yapılan eleştirilere yönelik açıklama yapan Ural, ilk olarak, sağlıkçılara dair yorumundan dolayı aldığı eleştirilere değindi. Ural "Bir kişinin özelinde yaptığı ne kadar yanlış dedim. Aldılar, 'bütün sağlıkçılardan özür dile Hakan' dediler. Sanki ben sağlıkçılara bir genelleme yaparak küçümsemişim gibi bir algı oluşturdular. 'Demediğim bir şey için bile özür dileyebilirim' diyecek kadar insanımı ve halkımı seven bir insanım. Onların köpürtmeye çalıştığı linçi özür dileyerek durdurdum" dedi.

Hakan Ural, son zamanlar hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi: Ölümü göze aldım

Ardından yayın sonunda çalınan mehter marşına dair yapılan eleştirilere yönelik de konuşan Hakan Ural, Z kuşağına için yaptığı yorumunun başka yöne çekildiğini söyledi. Ural, yapılan röportajda gençlerin siyasi tarihe karşı verdiği cevaplara yönelik konuştuğunu anlatarak "Sorularla o kadar alakasızlar ki kahkaha atanlar vardı. Ben de döndüm dedim ki bu kadar farkındalığı olmayanlar neye istinaden oy kullanacak? Tasarrufta bulunsun kullanmasın. Ama bir de farkında olup bilenler var, onlar da istediği partiye oy versin dedim. Bu yorumumu 'Hakan Ural Z kuşağı oy kullanmasın dedi' başlığıyla başka yöne çevirdiler" ifadelerini kullandı.

"Bunlar kötü insan" diyen Ural, sözlerine şöyle devam etti: "Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van'da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki 'Hakan askerlik yapmadı' diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok."

İlgili Haberler
Hakan Ural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Açık açık sevdiğimi söylediğim için linç yiyorumHakan Ural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Açık açık sevdiğimi söylediğim için linç yiyorum
İhlas Haber Ajansı / Magazin

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı Hakan Ural Kanal D Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Muammer Mizrak:

Seviyoruz seni hakan kardeş meyve veren taşlanır Allah razı olsun kardeşim

Cevap Yaz 25 22 Yayından Kaldır
Emre Guler:

Komiksin ya bu arkadaş bugune kadar ne meyvesi vermiş bu halka ne sağlamış iş aş egıtım ne saglamıs bırakın bu partizanlık işlerını bu ülke adına taş ustune taş koymayan kımseyı fazla degerlı kılmanın anlamı yok

0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title