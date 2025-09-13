Haberler

Hakan Solaker'den Pınar Altuğ çıkışı: Sinirlendiğinde masaya yumruğunu vurur

Magazin Bahane programında Pınar Altuğ'un yoga videoları üzerinden başlayan kıskançlık tartışması, dikkat çekici yorumlara sahne oldu. Sunucular, Pınar'ın yıllardır yaşı üzerinden yapılan eleştiriler karşısında dimdik durduğunu hatırlatarak, "Pınar dominant bir kadın, sinirlendiğinde masaya yumruğunu vurur" sözleriyle onun güçlü karakterine vurgu yaptı.

Magazin Bahane programında Pınar Altuğ'un yoga videoları gündeme taşındı. İzleyiciler Yağmur Atacan'dan eşini kıskanmasını beklerken, ünlü isim "Onu hemcinsleri kıskanıyor" diyerek farklı bir çıkış yaptı. Sunucuların yorumları ise tartışmaya damga vurdu.

"FIRTINA BEKLENİYORDU, ÇİSELEMESİ GELDİ"

Programın sunucularından Gökay Kalaycıoğlu, izleyicilerin Yağmur Atacan'dan sert bir tepki beklediğini hatırlatarak, "İnsanlar Yağmur'dan fırtına bekledi ama çiselemesini tercih etti" sözleriyle ünlü ismin sakinliğini değerlendirdi. Hakan Solaker de bu yoruma katılarak, Atacan'ın beklenmedik çıkışının aslında Pınar'ı kadın hayranlarıyla karşı karşıya getirdiğini savundu.

KADIN KADINA REKABET TARTIŞMASI

Sunucular, "kadınlar aslında kadınlar için süslenir" yorumuyla Pınar Altuğ'un kadın hayranları üzerinden kıskançlık tartışmasının fitilinin ateşlendiğini dile getirdi. Kalaycıoğlu, "Kadın kadına nazire yapıyor, kadın kadına rekabetçi davranıyor" sözleriyle tartışmaya farklı bir boyut kattı.

"PINAR DOMİNANT BİR KADIN"

Programda Pınar Altuğ'un yaşına rağmen formunu koruduğu ve eleştirilere karşı güçlü duruşu da öne çıkarıldı. Hakan Solaker, "Pınar dominant bir kadın, sinirlendiğinde masaya yumruğunu vurmayı bilir" sözleriyle oyuncunun karakterine dikkat çekti.

MELTEM ROLÜ HÂLÂ GÜNDEMDE

Sunucular ayrıca Altuğ'un Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakterinin, kariyerinde dönüm noktası olduğuna değinerek, "Meltem hâlâ Pınar'ın en çok hatırlanan rolü ve bugün hâlâ güçlü imajına katkı sağlıyor" yorumunu yaptı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Hayatta bir çocuklar duymasın dizisinde gördük hanımefendiyi gerisi tırtttt

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
