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Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma

Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
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Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz ve Ya Çok Seversen gibi dizilerde rol alan Hafzanur Sancaktutan, şimdilerde Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Siyah Kalp isimli dizide boy gösteriyor. Sancaktutan, rol aldığı dizilerin yanı sıra dünyaca ünlü markaların da radarında. Sancaktutan, iki büyük markanın reklam kampanyalarında yer alarak 30 milyon tutarında bir kazanç sağladı.

Genç yaşına rağmen birçok başarılı projede yer alarak adını duyuran 25 yaşındaki Hafzanur Sancaktutan, çekimleri Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen Siyah Kalp dizisinde Melek karakterini canlandırıyor. Genç oyuncu, sadece televizyon dünyasında değil, aynı zamanda global markaların da gözdesi haline geldi. Hürriyet'in haberine göre, bu sene bir saç bakım markası ve bir deri markasının yüzü olan güzel oyuncunun, sadece bu iki anlaşmadan tam 30 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma

Hem genç yaşta kazandığı büyük başarılarla dikkat çeken oyuncu, hem televizyon projeleri hem de markaların reklam yüzü olarak gelecekte daha büyük işler başarmaya aday olarak gösteriliyor.

"İÇİMDE BİR ÇOCUK VAR"

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz haftalarda Elle dergisine konuk olmuştu. Oyuncu, "Masum kalmaya önem verir misin?" sorusuna şu yanıtı vermişti, "Elimden geleni yapıyorum. Masumiyet dediğimiz şey saflıktır aslında. İnsan hayattaki tüm kötülüklere rağmen içindeki o temiz ve saf kalan yeri koruyabiliyorsa umudunu da kaybetmez, tutunur. Ben içimdeki o saf alanı korumaya, yeşertmeye devam ediyorum. Benim içimdeki çocuğu yaşatabilmemin tek bir amacı var, o da ileride sahip olacağım çocuğumla, şu an içimde hep var olan çocuğu tanıştırabilmek ve onları arkadaş yapabilmek."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

bu kasapların işi baya iyi ya etlerini en yüksek fiyata satıyorlar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Keşke bu güzellik ile, ilimle bilimle uğraşan çocuklarının annesi olsaydı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
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