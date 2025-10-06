Hadise'yi eleştiren Nükhet Duru, bu kez kendi sahne kıyafetiyle gündemde

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, son konserinde tercih ettiği transparan sahne kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 71 yaşındaki sanatçı, cesur sahne tarzıyla hem beğeni hem de eleştiri topladı.

Kısa süre önce Hadise'nin sahne danslarını eleştiren Duru, bu çıkışıyla meslektaşlarıyla tartışma yaşamıştı. Hadise'nin 10-11 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava'da verdiği konseri izleyen Attila Atasoy, sosyal medya hesabından "Müthiş bir koreografi, müthiş bir Hadise" paylaşımı yapmıştı. Duru, bu paylaşıma "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" şeklinde yanıt vererekHadise'nin cesur sahne şovunu ve kostümü eleştirmiş bu sözler sonrası ikili arasında gerilim yaşanmıştı.

Atasoy'un "Senin tuhaf göbek-kalça danslarına razı mı olalım yani?" sözleriyle karşılık vermesiyle tartışma büyümüş, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Son konserinde transparan kıyafetiyle sahneye çıkan Nükhet Duru, sosyal medyada "Hadise'yi eleştirmişti, şimdi kendisi benzer bir tarzda sahnede" yorumlarıyla eleştirildi. Bazı takipçileri ise sanatçının cesaretini överek "Kim der 71 yaşında!", "Her haliyle zarif" yorumlarında bulundu.

Duru, daha önce yaptığı bir açıklamada "Tayt tunikle giyilirse tamam ama her şeyin bir sınırı olmalı" sözleriyle kıyafet tercihlerine sınır çizmişti. Ancak son sahne kostümü, bu sözleriyle çeliştiği yönünde yorumlara neden oldu.