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Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

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Ünlü şarkıcı Hadise, Bursa'daki son konserinde korku dolu anlar yaşadı. Bir hayranı, güvenliği aşarak sahneye atladı ve Hadise'ye sarılmak istedi. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Hadise, korkudan çığlık attı.

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Hadise, son konserlerinde korku dolu anlar yaşadı. Bursa sahnesinde hayranı ünlü sanatçının üzerine atlayıp sarılmak isteyince ünlü şarkıcı korkudan çığlık attı.

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde Esas Oğlan dizisinin başarısızlığı ve O Ses Türkiye'deki konuşmalarıyla gündemde. Yoğun konser maratonuna da devam eden Hadise, Bursa'da sahne aldı.

HAYRANI SAHNEYE ATLADI

Hadise'nin bir hayranı güvenliği aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Korkudan ne yapacağını bilemeyen ünlü şarkıcı çığlık attı.

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıDEVİLFEATHER:

şu kadını nasıl unlu yaptık ınanamıyorum. hiç haz etmedıgım tek sanatcı musvettesı. ayrıca haber yada yayın yada bır tv programı nerede ne sekılde gorursem gorım kanalı degıstırıp konudan uzaklasıyorum.

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Haber YorumlarıMustiii null:

tipdesen yok fizik desen yok ses hic yok bu sadece turkiye de unlu olur

Yorum Beğen81
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hayran değil, Tamponcu

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarısehmus nisa:

çocuk bir kere ellemek istemiş oda ilk dafa ellenmiş gibi çığlık atmış.

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıKapak Sesi:

her ihtimale karşı tedbir amaçlı bir iki damla salmıştır

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Haber YorumlarıAhmet Enes Görmez:

Hadise korkunca söylemeyi bırakıyor ama Playback arkadan devam ediyor :D

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

nıye vıktı nıye ındı m4l opeydın barı

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Haber Yorumlarıczqbn9zzhg:

KENDİSİ YAPTIRMIŞTIR

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

o kadar tahrik ediyorsun gençleri dikkat et

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