Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği şarkıcı ortaya çıktı

Konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Hadise, burada anlattığı Sinan Akçıl'la ayrılık hikayesi ile gündeme oturmuştu.

O ŞARKICI İÇİN 'HİÇ SEVMİYORUM' DEMİŞTİ

39 yaşındaki popçu, aynı programda, "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.

HADİSE'NİN SEVMEDİĞİ İSMİ AÇIKLADI

Son olarak, Hadise'nin sevmediği şarkıcının kim olduğunu besteci ve aranjör Emrah Karaduman açıkladı. Karaduman, 2016 yılında Aleyna Tilki ile birlikte imza attığı "Cevapsız Çınlama"nın ilk önce Hadise'ye gittiğini söyledi. Ünlü isim, Hadise'nin iş birliği yapmak istememesi üzerine de Aleyna Tilki'de karar kılındığını aktardı. Karaduman, sözlerini, "Birbirlerini tanısalar severler de işte" diyerek tamamladı.