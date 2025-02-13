Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni şarkısının çıkış tarihini kalçasındaki dövmeyi göstererek duyuran şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıları, sahne performansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, yeni şarkısını çıkarmak için gün sayıyor.

"BU GİDİŞİN DÖNÜŞÜ YOK"

21 Şubat'ta yeni şarkısını çıkaracak olan şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalçasındaki dövmeyi göstererek "Bu gidişin dönüşü yok... 21 Şubat" ifadelerini kullandı.

Cesur pozuyla dikkat çeken şarkıcı, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hadise'nin bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.