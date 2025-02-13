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Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

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Ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısının çıkış tarihini sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımında kalçasındaki dövmeyi gösteren şarkıcı, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise, her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni şarkısının çıkış tarihini kalçasındaki dövmeyi göstererek duyuran şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıları, sahne performansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, yeni şarkısını çıkarmak için gün sayıyor.

"BU GİDİŞİN DÖNÜŞÜ YOK"

21 Şubat'ta yeni şarkısını çıkaracak olan şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalçasındaki dövmeyi göstererek "Bu gidişin dönüşü yok... 21 Şubat" ifadelerini kullandı.

Hadise, kalçasındaki dövmeyi gösterdi! Yeni şarkısını o pozla duyurdu

Cesur pozuyla dikkat çeken şarkıcı, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hadise'nin bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bklu gtünü napak senin

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Haber Yorumlarıerman genç :

Ses olmayınca ördek yavrusu Et sunuyor başka mahareti yok zaten

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıYILDIZ:

o kadar o.... sun ki o kadar yani

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıVEFA:

Hiçbirşey olmasa bile, yobazları çıldırttığın için bile sevlirsin!.. Güzel!

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Mesele dövme değil. el ve parmakların tutuş biçimi, bana ssert davran diyo...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

boyle kotu ornek teskil eden edeb disi hareketleri olan kadinlari unluleri destekleyenler konserine gidenler yarin esleri kendilerini aldattığında kizlari kotu yola düştüğünde aglamasinlar suclu aramasinlar suclu sizlersiniz tam sizi kotu ornek teskil eden insanları destekledikce deger verdikce deger gormek kcin gencler de onalri ornek aliyor bilimcileri matematikcileri çiftçileri murat ulkeri falan takip edin destekleyin selcuk bayraktari takip edin orasini burasını acanlari degil

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Haber YorumlarıEdiz Yilmaz:

bu habermi şimdi ya Allah aşkına bizene hadisinen kalcasinds n bu nasıl bir haber analsysini

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Haber YorumlarıAhmet null:

Teşhirciliğin adı sanat oldu eskiden adap kalite vardı mahremiyet vardı çok yazık havlayarak müzik yapılsa da tutuyor gençlere akıl fikir diliyorum

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