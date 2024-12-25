Hadise 'İzledim' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz hafta konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalar, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile olan ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Programda isim vermeden ayrılık sürecine dair detaylar paylaşan Hadise'nin anlattıkları sonrası gözlerin çevrildiği Sinan Akçıl cephesinden de açıklama geldi.

"BİR PERFORMANS VİDEOSU GÖRDÜM"

Programda yaşadığı bir kavga sonrası otele gittiğini belirten Hadise, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir tartışma yaşamıştık evden çıkıp otele gittim. Peşimden geldi. Telefonunu şarj etmemi rica etti. O sırada her şeyi senkronize etmek ister misiniz? diye bir bildirim geldi ve kabul ettim. Daha sonra birçok ayna fotoğrafları ve bir performans videosu gördüm. O videoyu izledikten sonra ayrıldım."

"HERKES ESKİ DEFTERLERİ AÇMAKTA ÖZGÜR"

Hadise'nin sözleri sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Sinan Akçıl, eski ilişkisiyle ilgili "O konuyla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes eski defterleri açmakta özgür. Benim cevabım çok ağır olmadı. En son beni engellemişti, hala engelliyimdir diye düşünüyorum. Konuşma ihtimalimiz yok gibi..." şeklinde konuştu.

PERFORMANS VİDEOSU

Sinan Akçıl, Hadise'nin bahsettiği performans videosundaki kişinin kim olduğuna dair soruya ise; "Aaa neler neler... Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Kapandı gitti" yanıtını verdi.