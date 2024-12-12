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Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli

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Kendine göre ideal erkeğin tanımını yapan Hadise, "Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir" dedi. Hadise'nin yönetmen Şenol Sönmez ile ilişki yaşaması dikkat çekti.

Pop müzik sanatçısı Hadise, kendine göre ideal erkeğin nasıl olması gerektiğini tarif etti.

"FİLM ÜZERİNE SOHBET EDEMİYORSAN BU İLİŞKİ DEĞİLDİR"

Hadise, "Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir." dedi. Hadise'nin bu sözlerinin üzerine yönetmen Şenol Sönmez ile ilişki yaşaması dikkat çekti.

Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli

Bir erkekte aradığı başlıca özellikleri sıralayan Hadise şöyle konuştu:

SADIK

"Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı."

DESTEKÇİ

    "Çok önemli"

    SABIRLI

    "Benimle olmak. Çünkü"

    KOMİK

    "Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor"

    SORUMLULUK SAHİBİ

    "Sorumluklarının farkında olmalı"

    Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
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    Yorumlar (5)

    Haber YorumlarıJokerAllame:

    sabaha kadar saplarim

    Yorum Beğen18
    Yorum Beğenme3
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    Haber YorumlarıDODOK DODOK:

    Bir de, pili uzun ömürlü olsun demişşşşş....

    Yorum Beğen12
    Yorum Beğenme3
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    Haber Yorumlarıarif simsek:

    vur ha gardaş vur doymaz sanırım.

    Yorum Beğen6
    Yorum Beğenme3
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    Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

    Size uygun erkek bulunamaz çünkü erkeklerin aradığı kriterler ne yazık ki sizde yok..çıkmamış candan umut kesilmez birde amazon ormanlarında şansınızı deneyin..kimbilir!? Şansınıza çok şakacı bir orangutan çıkabilir;))))

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    Yorum Beğenme0
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