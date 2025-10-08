Hadise gözyaşlarına hakim olamadı: Ben sigara bile içmiyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

HEPSİ SERBEST KALDI

Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

HADİSE KONSERDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hadise serbest kalır kalmaz Ankara'da sahne aldı. Konserde konuşan Hadise gözyaşlarını tutamadı. Hadise, "Sabah 06.30'da korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı. Jandarma geldi dediler. Bu cümle korkunç bir cümle. Ben sigara bile içmiyorum. Tertemiz olduğum için bugün zoruma gitti. Ağırıma gitti." dedi.