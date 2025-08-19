Hadise'den olay yaratan paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu

Güncelleme:
Masanın üzerine çıkarak verdiği pozlarla gündeme gelen Hadise, sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kısım hayranı "Kraliçe yine sahnede de sosyal medyada da bir numara" yorumlarıyla övgüde bulunurken, bazı takipçiler ise "Şarkılar yerine artık pozlarınla konuşuluyorsun" diyerek eleştirdi.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hadise, yalnızca şarkılarıyla değil, sosyal medyadaki hamleleriyle de gündem yaratmaya devam ediyor. Son dönemde sahne arkasından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla daha fazla bağ kuran ünlü sanatçı, bu kez Instagram'da binlercekişinin katıldığı "Nicki Minaj akımı"na dahil oldu.

KONSERDEN MEYDAN OKUMAYA

Kuşadası ve Antalya'daki konserlerinde binlerce kişiyi coşturan Hadise, performanslarının ardından ekibine teşekkür ederek "Çok özlemişim! Kuşadası ve Antalya süperdiniz, sizi çok seviyorum" mesajını paylaştı. Ancak sanatçının asıl sürprizi dakikalar sonra geldi.

MASANIN ÜZERİNDE POZ VERDİ

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda "Nicki Minaj akımı"na katıldığını duyurdu. Altın rengi payetli elbisesi ve gösterişli çizmeleriyle kamera karşısına geçen Hadise, masanın üzerine oturarak verdiği cesur pozunu "Meydan okuma kabul edildi" notuyla paylaştı.

Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu

Hadise'nin masanın üzerine çıkarak verdiği poz kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Hayranlarının bir kısmı ünlü şarkıcıyı övgü dolu sözlerle destekledi. "Kraliçe yine sahnede de sosyal medyada da bir numara", "Bu poz efsane olmuş" ve "Enerjin hiç bitmiyor, pozların da şarkıların kadar güçlü" yorumları öne çıktı. Ancak bazı takipçiler ise paylaşımı fazla abartılı buldu. "Şarkılar yerine artık sadece pozlarınla gündeme geliyorsun", "Masaya çıkmak hoş bir hareket olmamış" ve "Sanatçı kimliğini gölgeleyen paylaşımlar yapıyorsun" gibi eleştiriler de dikkat çekti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıonur:

Akımlar aptal sorgulama kabiliyeti olmayanlar için yapılır Yapanında farkı yoktur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
