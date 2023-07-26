Hadise, Bircan Bali'ye suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Hadise, 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali hakkında suç duyurusunda bulundu. Hadise'nin avukatı, programın dedikodu ve iftira içeriği barındırdığını belirtti. Mahkeme, Bircan Bali'ye yöneltilen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Şarkıcı Hadise, 'Söylemezsem Olmaz' isimli programda farklı tarihlerde Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı şeklindeki iddiaları üzerine basın özgürlüğüne aykırı şekilde kendisini rezil etmek maksadıyla kasıtlı, kötü niyetli bir şekilde, tahammül sınırlarını aşan ifadeler kullandığı gerekçesiyle programın sunucusu Bircan Bali hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hadise'nin kamuoyu tarafından tanınan kişilerden olduğu, kendisine yöneltilen eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunduğu ancak program sırasında şüphelinin sarf etmiş olduğu sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette olduğu kaydedildi.

Programdaki söylemlerin Hadise'yi küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu belirtilerek, Bircan Bali'nin "hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulü ile dosya üzerinden yapılan yargılama kapsamında, Hadise'nin avukatı tarafından sunulan dilekçede, sanığın programda yorumcu olduğu ve programın dedikodu ve iftira içeriği barındırdığı belirtilerek, "Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır" ifadelerine yer verildi.

BİRCAN BALİ SAVUNMA YAPTI

Sanık Bircan Bali'nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde ise, "Sanığın sözlerinde müştekiye yönelik olarak hakaret kastı olmayıp, magazin basınında büyük yer alan haberler üzerine yorumlar yapılmıştır.

Müşteki Hadise, Türkiye'de uzun yıllardır tanınan ses sanatçısı, UNICEF Türkiye'nin gönüllü 'Çocuk Hakları Savunucusu' olan şarkıcı ve popstardır. Müştekinin ününden dolayı, özel hayatı da magazin basını tarafından yakından takip edilmektedir.

Televizyona çıkan kişilerin, topluma örnek olacak, aile yaşantısıyla özellikle çocuklara ve gençlere örnek teşkil etmesi gerektiğinden dolayı buna uygun olarak seçilmesi gerektiği de program esnasında yorumcular tarafından yorumlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, "Dava konusu program mahiyeti itibarıyla aktüel olayların tartışıldığı programdır. Bu programlar, haber niteliğindeki yayınlardan farklı olarak programı yapanların ve katılan konukların kişisel görüş, yorum ve eleştirilerinden oluşur" denildi.

MAHKEME BERAAT KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Bircan Bali hakkında "hakaret" suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açıldığını ancak suçun unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek beraat kararına hükmetti.

Beraat kararına ilişkin gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, kamuya mal olmuş kişilere yönelik eleştirilerin sınırlarının daha geniş olduğu ve diğer insanlara nazaran kendisine yöneltilen ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğünün bulunduğunu kaydetti.

Gerekçeli kararda, "Müşteki Hadise'nin, Türkiye'de uzun yıllardır tanınan ses sanatçısı ve popstar olması sebebi kamuya mal olmuş kişi sınıfına dahil olduğu, müştekinin ününden dolayı, özel hayatının da magazin basını tarafından yakından takip edildiği, iddianamede yer alan sanığın sözleri irdelendiğinde magazin basınında yer alan çeşitli haberler üzerine yorumlar yapılmış olduğunun anlaşıldığı, programın niteliği gereği haber niteliğindeki yayınlardan farklı olarak programı yapanların ve katılan konukların kişisel görüş, yorum ve eleştirilerinden oluşan bir program olduğu" belirtildi.

Eleştirinin doğasından kaynaklanan sertliğin suç oluşturmadığını belirten mahkeme, Bircan Bali'ye yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini kaydetti.

DURUŞMA AÇILARAK YARGILAMA YAPILACAK

Hadise'nin avukatı ise verilen beraat kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, yapılan itirazın kabulüne karar verdi.

Mahkeme, duruşma açılarak yargılamaya devam olunmasına karar verdi.