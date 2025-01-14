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Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi

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Rol aldığı Hadise Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesabından peş peşe aşk dolu paylaşımlar yaptı. Ünlü şarkıcının paylaşımları kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Özel hayatı kadar yaptığı olduğu çıkışlarla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son olarak Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerinde yer aldığı üstlendiği "Esas Oğlan" dizisinde rol almıştı. Buradaki cesur sahneleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

İkili aşklarına dolu dizgin devam ederken Hadise'den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla paylaşım yapan Hadise ilk kez sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı.

İşte Hadise'nin paylaştığı o kareler;

Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi

Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi

Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMapo 77:

hadise ask tanricasi oldu valla ask yasamadigi kimse kalmadi

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Haber Yorumlarıali tartan:

Tadını alınca başka tatlara bakar

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