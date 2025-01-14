Hadise aşk sarhoşu! Paylaşımlar peş peşe geldi

Özel hayatı kadar yaptığı olduğu çıkışlarla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son olarak Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerinde yer aldığı üstlendiği "Esas Oğlan" dizisinde rol almıştı. Buradaki cesur sahneleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

İkili aşklarına dolu dizgin devam ederken Hadise'den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısıyla paylaşım yapan Hadise ilk kez sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı.

İşte Hadise'nin paylaştığı o kareler;