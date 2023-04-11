Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hababam Sınıfı oyuncularından Necati Demirel vefat etti

Magazin Haberleri

Türk sinemasının efsane filmlerinin başında gelen Hababam Sınıfı'nda rol alan oyuncu Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı kitap serisinden uyarlanarak çekilen film serisinden bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan film serisinde rol alan Necati Demirel yaşamını yitirdi.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Habertürk'te yer habere göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oyuncu, Seferihisar Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecek.

Hababam Sınıfı oyuncularından Necati Demirel vefat etti

Hababam Sınıfı oyuncularından Necati Demirel vefat etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title