Hababam Sınıfı oyuncularından Necati Demirel vefat etti
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Türk sinemasının efsane filmlerinin başında gelen Hababam Sınıfı'nda rol alan oyuncu Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı kitap serisinden uyarlanarak çekilen film serisinden bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan film serisinde rol alan Necati Demirel yaşamını yitirdi.
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Habertürk'te yer habere göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oyuncu, Seferihisar Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecek.