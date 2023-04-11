Hababam Sınıfı oyuncularından Necati Demirel vefat etti

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı kitap serisinden uyarlanarak çekilen film serisinden bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan film serisinde rol alan Necati Demirel yaşamını yitirdi.

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Habertürk'te yer habere göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oyuncu, Seferihisar Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecek.