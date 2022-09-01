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Güzel oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oldu

Magazin Haberleri

Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla alkış toplayan Seda Bakan kinci kez anne olmak için gün sayıyordu. Güzel oyuncu kızı Ela'yı kucağına aldı.

Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla göz dolduran Seda Bakan ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ali Erel ile 2014 yılında dünya evine giren oyuncu Seda Bakan 3 yıl kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. 3 yaşındaki kızları Leyla'ya kardeş yapma kararı alan Seda Bakan ve Ali Erel çifti geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini sevenleriyle paylaşmıştı.

Güzel oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Bakan ve Ali Erel çiftinin ikinci kızları Ela bugün dünyaya geldi.

Güzel oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oldu

Başarılı oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı Hadise de "Hoş gelmiş minnoşumuz" notuyla Bakan'ın mutluluğunu paylaştı.

Güzel oyuncu Seda Bakan, ikinci kez anne oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Seda Bakan Magazin Haberler

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