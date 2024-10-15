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Güzel Aşklar Diyarı'nda Şok Gelişmeler

Güzel Aşklar Diyarı'nda Şok Gelişmeler
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Güzel Aşklar Diyarı dizisinin yeni bölümünde Deniz'in annesi olduğu ortaya çıkan Ünzile izleyicileri şoke etti. Ayrıca Hakimcan'ın itirafları ve Cihangir'in hüsranıyla bölüm gerilim dolu anlara sahne oldu.

Deniz ve Arhan'ın imkansız aşkını konu alan Güzel Aşklar Diyarı'nın yeni bölümü yayınlandı. Ünzile'nin Deniz'in annesi olduğunun ortaya çıkması izleyicileri şoke ederken; Hakimcan'ın Gönül'e babası Cihangir ve Hanzade'nin birlikte olduğunu itiraf etmesi büyük şaşkınlık yarattı.

ROZA TUFAN'IN PEŞİNDE

Kanal D'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Roza'nın Tufan'ı öldürmek için bağ evine gittiğini ve yaşanan arbede sonucu Tufan'ın kaçtığını öğrenen Hakim Alaca, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

ÜNZİLE'DEN TERS KÖŞE

Sema, Deniz'in kafasına göre yaşamasından dolayı ablası Ünzile'ye tepki gösterdi. Sema'nın "Takıntılı annelere benziyorsun." sözleri Ünzile'yi geçmişe götürdü. Ünzile'nin Deniz'i bebekken "Annesinin meleği" olarak sevmesi, Ünzile'nin Deniz'in annesi olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

DENİZ İLE HALİL TANIŞTI

Sema ile yolda yürüyen Ünzile, geçmişte aşk yaşadığı Halil'i görünce büyük bir sarsıntı yaşadı. Geçici bir süreliğine hastaneye çalışmaya giden Deniz, hastanenin başhekimi olan Halil ile tanıştı.

CİHANGİR: KATİLİM BEN

Güzel Aşklar Diyarı'nın final sahnesinde Hakim Bey, iyileşene kadar işlerin başına Arhan'ın geçmesini istedi. Bunu hazmedemeyen Cihangir, soluğu meyhanede aldı. Cihangir'in, kendisini almaya gelen Hanzade'ye yönelik "Katilim ben. Hepsi benim yüzümden oldu, ben öldürdüm." sözlerini duyan Deniz ise şoke oldu. Deniz, aklını karıştırmak isteyen Hanzade'ye rağmen olanları Arhan'a anlattı.

HER PAZARTESİ KANAL D'DE

Deniz gerçek annesinin Ünzile olduğunu öğrenecek mi? Halil yoksa Deniz'in babası mı? Alaca Konağı'nın en büyük sırrını öğrenen Gönül ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı dizinin yeni bölümünde izleyici ile buluşacak.

GÜÇLÜ DİZİYE, GÜÇLÜ KADRO

Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Yönetmenliğini Deniz Koloş ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği dizinin senaryosunu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimlerin yer aldığı dizi Güzel Aşklar Diyarı yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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