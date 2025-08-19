Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı: Hayat kin için çok kısa

Güncelleme:
ABD'nin Houston kentinde restoran çekimi yapan gurme fenomenler, büyük bir kazadan kıl payı kurtuldu. Yemek videosu çekerken aniden içeri dalan SUV masalarını devirdi, camları paramparça etti. Olayda yaralanan ikili ölüm tehlikesi atlatsa da hayatta kaldıkları için şükrettiklerini söyledi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde korkutan bir olay yaşandı. Yemek videolarıyla tanınan fenomenler Nina Santiago (NinaUnrated) ve Patrick Blackwood, bir restoranda yemek içerikleri çekerken büyük bir kazanın ortasında kaldı.

Çekim sırasında restoranın camından hızla giren bir SUV, masayı devirip camları etrafa saçtı. Görüntülerde, fenomenlerin mini sandviçlerden bir ısırık aldığı anda aracın içeri girdiği, Nina'nın yere düştüğü, Patrick'in ise dengesini kaybederek onun üzerine kapandığı anlar yer aldı.

Kaza sonrası açıklama yapan Nina, "Araç doğrudan bize çarptı, hayatta olduğum için şükrediyorum" dedi. Elinde ve yüzünde oluşan kesikleri takipçileriyle paylaşan fenomen, olayın ardından kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Kaza anına ait görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve sosyal medyada gündem oldu. Nina ayrıca kazanın hayat görüşünü nasıl değiştirdiğini anlatarak şunları yazdı, "Bu deneyim bana gerçekten kimin önemli olduğunu gösterdi; hayat kin ya da öfke için çok kısa. Bırak, affet, anı yaşa ve etrafındakileri sev. Bu bizim son yemeğimiz olabilirdi." Patrick ise yanağında, kulağında, göğsünde ve kolunda kanlı kesikler dahil olmak üzere yaralarının fotoğraflarını paylaştı.

Yorumlar (1)

x5xt5zw27v:

öldurmıyen Allah oldurmez

