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Ünlü oyuncu Gupse Özay, 6 yıllık birlikteliğini çocukla taçlandırdı

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Deliha film setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık birlikteliklerini bir de çocuk ile taçlandırdı. 9 aylık hamile olan ünlü oyuncu, bugün kızını kucağına aldı.

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

GUPSE ÖZAY ANNE OLDU

Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay bugün anne oldu. Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı.

Ünlü oyuncu Gupse Özay 6 yıllık birlikteliğini çocukla taçlandırdı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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