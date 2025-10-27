Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

59 yaşındaki Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdikten sonra kalbinin durduğu, yapılan acil müdahale ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ünlü sanatçının tedavisinin sürdüğü yoğun bakımda, beyin sapında hasar oluştuğu iddiaları gündeme geldi. Sağlık ekibinin tedaviyi titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

HASTANEDEN "DURUMU STABİL" AÇIKLAMASI

Ünlü sanatçının yakınlarının gece yarısı hastaneye çağrılması büyük endişe yaratırken, hastaneden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

ECE ERKEN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili son bilgileri televizyon sunucusu Ece Erken paylaştı. Erken, yakın dostu Alişan aracılığıyla edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı, "Alişan sahneden inip hemen hastaneye gitmiş. Nedeni, yakınlarını hastaneye toplamaları. Tansiyonu öyle düşmüş ki çıkaramamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmetmiyor. Onun için uğraşıyorlar, ilaçları kestiler, uyansın istiyorlar. Dualarımızı esirgemeyelim."