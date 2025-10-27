Haberler

Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber
Güncelleme:
59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Tansiyonunun aniden düşmesi nedeniyle yakınları hastaneye çağrılırken, doktorların ilaçları keserek uyandırma sürecine geçtiği öğrenildi.

  • Fatih Ürek kalp krizi geçirdikten sonra kalbi durdu ve acil müdahale ile hayata döndürüldü.
  • Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor ve durumu stabil olarak açıklandı.
  • Fatih Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu iddia edildi.
  • Fatih Ürek'in tansiyonu düşmüş ve kalbi atıyor ancak beyin vücuda hükmetmiyor.
  • Fatih Ürek'in tedavisinde ilaçlar kesildi ve uyanması bekleniyor.

59 yaşındaki Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdikten sonra kalbinin durduğu, yapılan acil müdahale ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ünlü sanatçının tedavisinin sürdüğü yoğun bakımda, beyin sapında hasar oluştuğu iddiaları gündeme geldi. Sağlık ekibinin tedaviyi titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

HASTANEDEN "DURUMU STABİL" AÇIKLAMASI

Ünlü sanatçının yakınlarının gece yarısı hastaneye çağrılması büyük endişe yaratırken, hastaneden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

ECE ERKEN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili son bilgileri televizyon sunucusu Ece Erken paylaştı. Erken, yakın dostu Alişan aracılığıyla edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı, "Alişan sahneden inip hemen hastaneye gitmiş. Nedeni, yakınlarını hastaneye toplamaları. Tansiyonu öyle düşmüş ki çıkaramamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmetmiyor. Onun için uğraşıyorlar, ilaçları kestiler, uyansın istiyorlar. Dualarımızı esirgemeyelim."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Yorumlar (1)

Bağdatlı:

Bu işler kader kısmet olsada gece hayatı vucudu bitirir Allah şifasını verir inşallah

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
