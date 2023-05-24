Kesenin ağzını açmış! İşte günlerdir Cannes'da fırtına estiren Hande Erçel'in şıklığının bedeli

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel renkli kombinleriyle adından söz ettirdi. Erçel'in yaptığı kombinlerin toplam değerinin 815 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

Rol aldığı dizilerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesin ulaşan Hande Erçel, bir markanın davetiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Erçel, cesur kıyafet tercihleriyle de adından söz ettirdi.

ŞIKLIĞIN BEDELİ 815 BİN TL

3 gün boyunca yaptığı turuncu, mor ve yeşil kombinleriyle göz kamaştıran Erçel'in şıklığı için harcadığı para da ortaya çıktı. Ünlü markaların kıyafetlerini tercih eden Erçel, 3 elbise için 90 bin TL, takıları için 550 bin TL ayakkabıları için de 75 bin TL ödedi. Erçel, kombinlerin yanı sıra saç ve makyajı için de 100 bin TL harcadı. Verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncu, toplamda 815 bin TL ödedi.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Instagram'da 30,7 milyonla en çok takipçisi bulunan Türk oyunların başında gelen Hande Erçel, Cannes Film Festivali boyunca verdiği pozları da sık sık paylaştı. Erçel'in paylaşımlarının her biri 2 milyondan fazla beğeni aldı.

İşte Hande Erçel'in Cannes şıklığı...