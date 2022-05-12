Gülşen sahnede yine çok iddialı! Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay
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Sahne kıyafetleriyle uzun bir süredir gündemden düşmeyen Gülşen, dün akşam İstanbul'daki konserinde kostümü andıran mavi bir elbise tercih etti. Şarkıcının göğüs ve bacak dekoltesinin yanı sıra beline kadar olan sırt dekoltesi dikkat çekti.
Sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı sıklıkla adından söz ettiren Gülşen, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Şarkıcı, dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Gülşen, performanslarının yanı sıra yine kıyafet tercihiyle adından konuşuldu.
Bir çocuk annesi 45 yaşındaki şarkıcı, düzenli beslenme ve spor sayesinde fiziğini korumaya devam ediyor. Dün akşamki konserinde yine tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, mavi uzun bir elbise giydi. Beline kalın gümüş renkli bir kemer takan Gülşen'in sırt dekoltesi ise oldukça iddialıydı. Şarkıcının beline kadar uzanan deri sırt dekoltesi görenlerin ağzını açık bıraktı.
Gülşen'in sahne kıyafeti sevenlerini de ikiye böldü. Bir kısım şarkıcıyı çizgi film karakterine benzetirken bir kısım da bu zamana kadar giydiği en kötü kıyafet olduğunu söyledi.