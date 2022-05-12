Gülşen sahnede yine çok iddialı! Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay

Sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı sıklıkla adından söz ettiren Gülşen, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Şarkıcı, dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Gülşen, performanslarının yanı sıra yine kıyafet tercihiyle adından konuşuldu.

ELBİSENİN ÖNÜ AYRI ARKASI AYRI

Bir çocuk annesi 45 yaşındaki şarkıcı, düzenli beslenme ve spor sayesinde fiziğini korumaya devam ediyor. Dün akşamki konserinde yine tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, mavi uzun bir elbise giydi. Beline kalın gümüş renkli bir kemer takan Gülşen'in sırt dekoltesi ise oldukça iddialıydı. Şarkıcının beline kadar uzanan deri sırt dekoltesi görenlerin ağzını açık bıraktı.

KIYAFETİ İKİYE BÖLDÜ

Gülşen'in sahne kıyafeti sevenlerini de ikiye böldü. Bir kısım şarkıcıyı çizgi film karakterine benzetirken bir kısım da bu zamana kadar giydiği en kötü kıyafet olduğunu söyledi.