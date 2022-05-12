Gülşen sahnede yine çok iddialı! Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülşen sahnede yine çok iddialı! Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Sahne kıyafetleriyle uzun bir süredir gündemden düşmeyen Gülşen, dün akşam İstanbul'daki konserinde kostümü andıran mavi bir elbise tercih etti. Şarkıcının göğüs ve bacak dekoltesinin yanı sıra beline kadar olan sırt dekoltesi dikkat çekti.

Sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı sıklıkla adından söz ettiren Gülşen, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Şarkıcı, dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Gülşen, performanslarının yanı sıra yine kıyafet tercihiyle adından konuşuldu.

Bir çocuk annesi 45 yaşındaki şarkıcı, düzenli beslenme ve spor sayesinde fiziğini korumaya devam ediyor. Dün akşamki konserinde yine tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, mavi uzun bir elbise giydi. Beline kalın gümüş renkli bir kemer takan Gülşen'in sırt dekoltesi ise oldukça iddialıydı. Şarkıcının beline kadar uzanan deri sırt dekoltesi görenlerin ağzını açık bıraktı.

Gülşen'in sahne kıyafeti sevenlerini de ikiye böldü. Bir kısım şarkıcıyı çizgi film karakterine benzetirken bir kısım da bu zamana kadar giydiği en kötü kıyafet olduğunu söyledi.

Gülşen yine sahnedeki iddiasını korudu! Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay

Gülşen yine sahnedeki iddiasını korudu! Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay

Gülşen yine sahnedeki iddiasını korudu! Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay

Gülşen yine sahnedeki iddiasını korudu! Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Konser, Gülşen, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title