Gülşen'in davasında mahkemeye damga vuran sözler: Sürekli kıyafetleriyle ve cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündemde

İmam Hatiplilere söylediği sözlerden dolayı hapis yatan Gülşen hakkındaki devam eden davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşma 1 Mart 2023'e ertelenirken Önder İmam Hatipliler Derneği avukatının Gülşen için "Sanık sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmeye çalışmaktadır" dedi.

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkan Gülşen'in davası 1 Mart 2023'e ertelendi.

MAHKEME GÜVENCE TALEBİNİ REDDETTİ

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gülşen katılmazken avukatkarı ve müştekiler hazır bulundu. Gülşen'in avukatı Emek Emre, "Yurt dışı çıkış yasağı ağır ceza mahkemesinde kaldırıldı. Mahkemeden güvence bedeli olarak verilen paranın iade edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi.

"KIYAFETLERİ VE DOĞAL OLMAYAN CİNSEL YÖNELİMLERİ DESTEKLEMESİYLE GÜNDEMDE"

Gülşen'in avukatı Emek Emre sosyal medya hesabından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği avukatı Sezgin Koç'un ifadelerini paylaştı. Seçkin Koç, şunları söyledi: "Sanık bu ifadeyi kullandığını kabul etmektedir. Şarkıcı olduğunu iddia etmektedir ama sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmeye çalışmaktadır. Bu ülkede milyonlarca imam hatip mezunu var. Bir kişi okulun mezunları için sapık derse insanların zarar göreceği açıktır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz."

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.