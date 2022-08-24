Gülşen'den sahnede İmam Hatipliler hakkında tepki çekecek sözler

Son dönemde konserde giydiği kıyafetler hayli tartışma yaratan şarkıcı Gülşen'in sahnedeyken bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bu sözlerine tepki gösterdi.

Şarkıcı Gülşen son dönemde söylediği şarkılardan çok giydiği kıyafetlerle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı son olarak ise sahnede İmam Hatipliler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden oldu.

"SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR"

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi.