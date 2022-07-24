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Gülşen'in Konseri İptal Edildi

Snob Magazin - Magazin
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Gülşen'in Konseri İptal Edildi

Sahne kıyafetleriyle magazin gündemine damga vuran şarkıcı Gülşen'in bu akşam Şile'de vereceği konser iptal edildi.

En son Ereğli'de sahneye çıkan şarkıcı Gülşen bu akşam Şile'de konser verecekti. Sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran ve birçok sanatçı tarafından eleştirilen Gülşen'in konseri bir gün önce Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Konser organizatörü de sosyal medyada bir açıklama yaparak konserin iptal edildiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Snob Magazin / Magazin

Gülşen Ereğli Şile Magazin Haberler

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