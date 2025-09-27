Sanatçı Güllü son yolculuğuna uğurlandı

Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ani ölümü, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Sanatçının vefatı kısa sürede gündeme otururken, yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Ekol TV'nin haberine göre, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, annesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Sanatçının cenazesi Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla toprağa verildi. Törene ailesi, yakın dostları ve sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

"ANNEM GİTTİ BABA"

Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı. Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu.

Acılı veda sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalaşarak bayıldı, oğlu Tuğberk Yavuz ise ayakta durmakta güçlük çekti. Sevenleri sanatçıyı gözyaşlarıyla uğurladı.