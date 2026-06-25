Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması 'Evine dön' sloganlarıyla kesildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay mezuniyet töreninde kürsüdeyken katılımcıların sert protestosuyla karşılaştı. Netanyahu’nun hayatını kaybeden askerlerden bahsettiği sırada bir vatandaşın "Evine dön!" diye bağırmasıyla salonda yuhalanma ve alkış sesleri yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki operasyonlar ve Lübnan savaşı nedeniyle ülke içindeki baskıların arttığı bir dönemde, askeri bir törende doğrudan protestoların hedefi oldu. Ordu mensuplarının mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Netanyahu, kalabalık içerisinden yükselen tepkiler nedeniyle zor anlar yaşadı.

YAŞADIĞI KAYBI ANLATIRKEN "EVİNE DÖN" DİYE BAĞIRDILAR

Netanyahu, kürsüde geçmişte askeri operasyonda kaybettiği ağabeyi Yonatan Netanyahu'ya atıfta bulunarak duygusal bir konuşma yaptığı sırada salonda gerilim tırmandı.

Kalabalığın içinden bir kişinin İbranice "Lech Habaita!" (Evine dön!) diye bağırması üzerine salondaki uğultu büyüdü.

Tepkinin ardından alandaki bazı katılımcılar protestocuyu bastırmak için alkış tutarken, ciddi bir kesim ise yuhalayarak protestoya destek verdi.

NETANYAHU'NUN VİDEODAKİ KONUŞMASI VE O ANLAR

Paylaşılan görüntülerde Netanyahu'nun kürsüdeki konuşması ve protesto anı anbean kameraya yansıdı. Netanyahu'nun konuşmasının o bölümü ve salondaki diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:

Netanyahu: "...Değerli [ağabeyim], kollarımda can verdi, son nefesini benim kollarımda verdi."

(O sırada kalabalığın içinden bir ses yükseliyor)

Protestocu: "Evine dön!" (Lech Habaita!)

(Salonda bir anda yuhalanma, ıslık ve protestoyu bastırmaya çalışanların alkış sesleri birbirine karışıyor. Netanyahu kısa bir süre duraksayıp etrafına bakıyor, ardından ses tonunu yükselterek konuşmasına devam ediyor)

Netanyahu: "Sizler arkadaşlarınızı kaybettiniz ama devam ettiniz. Çünkü kiminle, kime karşı savaştığımızı çok iyi anladınız!"

GERGİNLİĞİ GÖRMEZDEN GELDİ

Uğradığı protesto karşısında kısa bir süre duraksayan ancak kürsüyü terk etmeyen Netanyahu, yaşanan gerginliği büyük ölçüde görmezden gelmeye çalıştı. Ses tonunu daha da yükselterek ve vurgularını artırarak konuşmasını sürdüren İsrail Başbakanı, ordunun sahadaki durumuna, askeri kararlılığa ve terörle mücadele vurgularına devam ederek hitabını tamamladı. Ancak törendeki bu anlar, ülke içindeki siyasi ve toplumsal çatlağın derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.