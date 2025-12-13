Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

51 yaşında yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anında evde bulunan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DİLEĞİNDE YİNE ÇOCUKLARINI VE TORUNUNU DÜŞÜNDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından Güllü'nün ölmeden önceki son doğum gününde dile getirdiği sözler yürekleri yaktı. Müge Dağıstanlı'nın yayınladığı görüntülerde; son dileğinde yine çocuklarını ve torununu düşünen Güllü şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ım burada bulunan herkesin, tüm sevdiklerimin ve burada olamayan tüm sevdiklerimin ömrünü uzun eyle. Ama bu veledin de (torunu) bana, evlatlarıma dilediğim gibi üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle. Çok teşekkür ederim. Çok manidar. Çok kıymetli bir doğum günü pastası."

Görüntülerde gözleri dolan Güllü, daha sonra torunuyla fotoğrafının bulunduğu pastanın mumları üfledi. Doğum günü partisine kızı Tuğyan'ın da katılması dikkatlerden kaçmadı.