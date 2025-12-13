Haberler

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanırken sanatçının son doğum günündeki dileği yürekleri yaktı. Son dileğinde yine çocuklarını torununu düşünen Güllü, "Allah'ım tüm sevdiklerimin ömrünü uzun etle. Torunumun da evlatlarıma dilediğim gibi üniversite kapılarını görmeyi nasip etle.

  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle ilgili 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Güllü'nün son doğum gününde dileği, torununun üniversite kapılarını görmesi ve sevdiklerinin ömrünün uzun olmasıydı.
  • Olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

51 yaşında yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anında evde bulunan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DİLEĞİNDE YİNE ÇOCUKLARINI VE TORUNUNU DÜŞÜNDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından Güllü'nün ölmeden önceki son doğum gününde dile getirdiği sözler yürekleri yaktı. Müge Dağıstanlı'nın yayınladığı görüntülerde; son dileğinde yine çocuklarını ve torununu düşünen Güllü şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ım burada bulunan herkesin, tüm sevdiklerimin ve burada olamayan tüm sevdiklerimin ömrünü uzun eyle. Ama bu veledin de (torunu) bana, evlatlarıma dilediğim gibi üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle. Çok teşekkür ederim. Çok manidar. Çok kıymetli bir doğum günü pastası."

Görüntülerde gözleri dolan Güllü, daha sonra torunuyla fotoğrafının bulunduğu pastanın mumları üfledi. Doğum günü partisine kızı Tuğyan'ın da katılması dikkatlerden kaçmadı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Magazin
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Güllü'nün kızı tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Koşu yarışında bitiş çizgisine yaklaşan özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı

Koşu yarışında özel çocuğun yaptığı hareket yürekleri ısıttı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
title