Haberler

Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı Haber Videosunu İzle
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Güllü ölümü sonrası sanatçının evine camı kırarak girdiği görüntüler ortaya çıkan oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı. Tuğberk'in o gün evden altın, para ve delilleri aldığı iddia edilmişti.

Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ünlü sanatçı Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, dosyaya ilişkin yeni iddialar dile getirmişti. Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında, Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi. Ferdi Aydın, programda yaptığı açıklamada, "Bu kurnaz ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarına programı yüklüyor, hemen bir video hazırlıyor. Basını kandırabilmek için 1 dakikalık video hazırlıyor. Kasadaki altınları, parayı ve delil olabilecek şeyleri alıyor" ifadelerini kullandı. O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Tuğyan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Sultan Nur Ulu ve diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ulan sizin ben evlat gib ta amk yediniz güllü gibi sanatçıyı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Şeytanın dişi bir annesi var mıdır bilmem ama olsa yavru şeytan bile annesini öldürmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
title