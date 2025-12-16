Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Yalova'da balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ünlü sanatçı Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, dosyaya ilişkin yeni iddialar dile getirmişti. Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında, Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak eve girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi. Ferdi Aydın, programda yaptığı açıklamada, "Bu kurnaz ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarına programı yüklüyor, hemen bir video hazırlıyor. Basını kandırabilmek için 1 dakikalık video hazırlıyor. Kasadaki altınları, parayı ve delil olabilecek şeyleri alıyor" ifadelerini kullandı. O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Tuğyan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Sultan Nur Ulu ve diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.