Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Yalova'da 5. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Bursa Adli Tıp Kurumu'nun ön incelemesinde elde edilen kritik bulgular üzerine dosyaya ikinci bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi.

İKİNCİ BİR SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Sanatçı Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'daki evinin 5. katından düşerek yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma, yeni gelişmelerle birlikte geniş kapsamlı bir hâl aldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Bursa Adli Tıp Başkanlığı tarafından hazırlanan ön değerlendirme bulgularının ardından dosyanın daha kapsamlı incelenmesi için ikinci bir savcının görevlendirilmesine karar verdi. Böylece halen soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Savcısı Sevgi Başkaya'nın yanına bir Cumhuriyet savcısı daha atanarak dosya iki savcının ortak takibiyle ilerlemeye başladı.

KAMERA KAYITLARINDA "KRİTİK VE SÜRPRİZ" BULGULAR

Sabah'ın haberine göre, Bursa Adli Tıp Kurumu, olay gecesine ait kamera kayıtlarında yaptığı ön incelemede beklenmedik bazı tespitlere, ulaştı. Başsavcılığın soruşturmayı derinleştirme kararının da bu bulgular üzerine alındığı ifade ediliyor. İlerleyen günlerde dosyaya girmesi beklenen ayrıntılı raporun, olayın en çok merak edilen 'Kaza mı, itildi mi?' şeklindeki gizemli yönünü değiştirebilecek nitelikte tespitler içerdiği belirtiliyor.