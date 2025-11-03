Haberler

Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Ünlü sanatçının 2023 yılında oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü ve KADES üzerinden yardım talebinde bulunduğu, ancak polis olay yerine geldiğinde şikayetçi olmaktan vazgeçtiği belirlendi.

  • Ünlü şarkıcı Güllü, 5 Mart 2023 tarihinde oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddiasıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden iki kez yardım talebinde bulundu.
  • Polis ekipleri Güllü'nün KADES başvurusu üzerine olay yerine ulaştı, ancak sanatçı daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.
  • Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, geçmişteki şiddet olayına dair iddialar yeniden gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, sanatçının geçmişte oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddiası yeniden gündeme geldi. KADES kayıtlarına yansıyan olay, dikkatleri yeniden aile içi gerginliğe çevirdi.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ünlü sanatçının geçmişte oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğüne dair iddialar, yeni gelişmelerle birlikte bir kez daha gündeme taşındı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programı, sanatçının iki yıl önce yaşadığı şiddet olayıyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Programda yer alan habere göre, Güllü 2023 yılında Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talebinde bulundu.

BAKANLIK KAYNAKLARI DOĞRULADI

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından doğrulanan bilgilere göre Güllü, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34'te iki kez KADES'e başvuru yaptı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı, ancak sanatçının daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Ünlü sanatçının ölümüne dair soruşturma sürerken, bu yeni detay hem kamuoyunda hem de sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

artık herhangi maddi bir delil yoksa bir delil bulunana kadar konu kapatılsa iyi olur bu olay yeterinden fazla haberlere konu oldu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8zp6zktxj8:

malesef ki bunlarada evlat deniliyor, nerde görülmüşki bir evladin anaya babaya el kaldırdığı, ama yine sonuc anne baba terbiyesi cok önemliiiiiiii

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
