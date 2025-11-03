Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, sanatçının geçmişte oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü iddiası yeniden gündeme geldi. KADES kayıtlarına yansıyan olay, dikkatleri yeniden aile içi gerginliğe çevirdi.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ünlü sanatçının geçmişte oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğüne dair iddialar, yeni gelişmelerle birlikte bir kez daha gündeme taşındı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programı, sanatçının iki yıl önce yaşadığı şiddet olayıyla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Programda yer alan habere göre, Güllü 2023 yılında Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talebinde bulundu.

BAKANLIK KAYNAKLARI DOĞRULADI

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından doğrulanan bilgilere göre Güllü, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34'te iki kez KADES'e başvuru yaptı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı, ancak sanatçının daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Ünlü sanatçının ölümüne dair soruşturma sürerken, bu yeni detay hem kamuoyunda hem de sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.